Pavard, accontentato Inzaghi. Il tecnico voleva un titolare, ecco perché ha scelto il francese

"Di più: voleva un calciatore in grado di colmare anche il gap in termini di esperienza internazionale, causato dall’addio di cinque giocatori top come Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Dzeko. Pavard è uomo da 49 presenze con la Francia. E, componente fondamentale, ha sposato l’idea Inter al punto di mettere in seconda fila qualsiasi altra destinazione possibile, prima fra tutte il Manchester United che lo aveva puntato da tempo", analizza La Gazzetta dello Sport.