Di Marzio: “Pavard-Inter si può chiudere in tempi brevi. Dal giocatore ok anche a zero”

I nerazzurri insistono per il difensore francese, rimasto in panchina per tutta la partita del Bayern Monaco

Ore caldissime sull'asse Milano-Monaco: l'Inter e il Bayern Monaco sono in trattativa per Benjamin Pavard, e l'operazione si può sbloccare. La distanza tra le parti non è abissale, il difensore francese è in scadenza di contratto il prossimo giugno e questa sera è rimasto in panchina per tutta la partita giocata dai bavaresi.