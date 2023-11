Sky – Inter, Pavard out per circa 2 mesi: ecco quando potrebbe rientrare

Lussazione della rotula del ginocchio sinistro: è questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Benjamin Pavard questa mattina dopo l'infortunio rimediato sabato sera a Bergamo. Sospiro di sollievo per l'Inter, dal momento che non sono state evidenziate lesioni ai legamenti: il difensore francese dovrà portare un tutore funzionale per 3 o 4 settimane, prima di poter riprendere il lavoro sul campo.