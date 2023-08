Pavard spinge: rifiuta di allenarsi, ribadita la volontà. Inter rassicurata, Inzaghi…

“La trattativa è già scattata, ma è comunque complicata: dunque restano in corsa anche Geertruida del Feyenoord e Bella-Kotachap del Southampton” rivela il Corriere dello Sport.

Ieri il francese non si è allenato per non precisati problemi alla schiena. Era già accaduto mercoledì, ma a causa di un attacco influenzale che aveva lasciato ben più di un sospetto.

Pavard pare che abbia ribadito la sua volontà, ovvero andare tassativamente all’Inter, ricordando inoltre come, la scorsa stagione, gli era stato promesso di essere accontentato. Lo aveva fatto, però, un’altra dirigenza, ovvero quella composta da Kahn e Salihamidzic, che, all’indomani del titolo vinto per il rotto della cuffia, sono stati entrambi licenziati.

A fine giornata, il livello di preoccupazione in casa nerazzurra si è notevolmente ridotto con lo stesso Inzaghi che era più tranquillo.

Che succederà in vista della sfida contro l’Augsburg di domani pomeriggio?

“Lo scenario più probabile è che si accomodi in panchina come in occasione del match con il Werder Brema della scorsa settimana, rimanendo per tutti i 90’ a guardare”.

La giornata di lunedì è la deadline per l’Inter, che valuta piani alternativi: il nome di Schuurs resta in cima alla lista.

