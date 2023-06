Pedullà – Ausilio a Londra: Lukaku priorità assoluta, apertura del Chelsea. Koulibaly…

Il direttore sportivo nerazzurro è volato a Londra per parlare col Chelsea: Big Rom è la priorità assoluta

Piero Ausilio è volato a Londra per incontrare i rappresentanti del Chelsea. Per i nerazzurri la priorità è sicuramente legata alla permanenza a Milano di Romelu Lukaku. La conferma che il direttore sportivo nerazzurro sia volato oltre Manica arriva anche da Alfredo Pedullà: "Piero Ausilio è a Londra. C’è già stato un incontro con i dirigenti del Chelsea per parlare solo ed esclusivamente di Romelu Lukaku, priorità assoluta".