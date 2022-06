Pedullà: “Bremer vuole solo l’Inter. Lukaku, sempre più fiducia. Lautaro e Dybala…”

In casa Inter il fronte caldo è quello relativo al clamoroso ritorno di Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, è stata una giornata di contatti proficui. "Nuova call conference per ribadire la volontà di salire dai 5 ai 7 milioni per il prestito, avvicinandosi ai 10 più bonus chiesti dal Chelsea . E ce ne sarà un’altra entro domenica per mettere ulteriori paletti. Normale che ci siano questi tempi di attesa, ma gran parte del lavoro è stati fatto e si respira sempre più fiducia".

"Esattamente come per Dybala: sentiamo parlare di problemi contrattuali, in realtà l’Inter ha la situazione in pugno e aspetta soltanto la tempistica ideale, non trascorrerà molto tempo. Su Lautaro confermiamo: arriverà una mega offerta, almeno da un club che verrà valutata e potrà essere respinta. La volontà del Toro è quella di restare. Per Skriniar serve un’offerta che si avvicini agli 80 milioni chiesti dall’Inter. Per la difesa la prima scelta, per distacco, resta Gleison Bremer che non ha cambiato idea, vuole solo il nerazzurro".