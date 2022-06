Sky – Inter-Bremer, il Torino chiede 40mln. Clausola? C’è, ma entrerà in vigore…

Come noto, è Gleison Bremer il primo nome sulla lista dell'Inter in caso di partenza di Milan Skriniar, nel mirino del Paris Saint-Germain per la prossima stagione. Se davvero lo slovacco lasciasse Milano (l'Inter chiede 80 milioni per il suo cartellino), ecco pronto l'assalto al brasiliano del Torino. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la richiesta del club granata è di 40 milioni di euro.