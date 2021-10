Pedullà: “Conte pentito di aver lasciato l’Inter? Lui risponderebbe così”

Così il giornalista su Conte: "Se avessimo la possibilità di intervistarlo tre mesi dopo, gli faremmo una domanda secca: sei pentito di aver lasciato?"

E siamo convinti che nessun pentimento farebbe capolino nelle sue parole: gli avrebbero ceduto Hakimi e Lukaku, una squadra competitiva, ma – almeno per lui – meno forte di quella che aveva costruito, non avrebbe potuto accettarla. Conte è fatto così: quando capisce che il vento sta cambiando, taglia la corda ancor prima che siano gli altri a comunicarglielo. È accaduta la stessa cosa quando allenava la Juve, ai tempi del Chelsea, in Nazionale, all’Inter, sarà sempre così".