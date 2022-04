Pedullà: “Rinnovo De Vrij? Era fatto a queste cifre. Ora Stefan si aspetta una cosa dall’Inter”

Il futuro di Stefan De Vrij resta un tema di discussione in casa Inter, visto il contratto in scadenza a giugno 2023

Il futuro di Stefan De Vrij resta un tema di discussione in casa Inter, visto il contratto in scadenza a giugno 2023. "Dal suo punto punto di vista non ha capito per quale motivo non sia stato prolungato l’impegno dopo diversi summit con Mino Raiola, che risalgono addirittura agli ultimi mesi del 2020. De Vrij prima di parlare di futuro o altro pretende chiarezza e vorrebbe spiegazioni in tal senso. Tra l’altro erano state concordate le cifre: circa 5 milioni a stagione più bonus per avvicinarsi a 6. Ora per De Vrij questo passaggio è fondamentale. Lui rinnoverebbe anche per una sola stagione (fino al 30 giugno 2024), ma la ritiene una questione di principio. E soltanto in un secondo momento prenderebbe in esame altre opzioni", spiega Alfredo Pedullà sul suo sito. Il rinnovo, per De Vrij, resta una priorità e ci si aspettano sviluppi nelle prossime settimane.