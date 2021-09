Pedullà: “Ecco perché l’Inter ha scelto Dumfries. La richiesta di Inzaghi…”

Le parole del giornalista ed esperto di calciomercato a proposito dell'arrivo a Milano dell'olandese

Perché l'Inter ha scelto Denzel Dumfries per colmare il vuoto lasciato da Achraf Hakimi? Lo ha spiegato nel dettaglio Alfredo Pedullà, attraverso un focus sul sito della Gazzetta dello Sport. Queste le sue considerazioni: "Perché Dumfries, rispetto agli altri potenziali concorrenti, ha una qualità in più: esplosivo quando parte, un treno lanciato in piena campagna, capace di raggiungere la prima stazione possibile con accelerazioni impressionanti. Inoltre, la cura dell’assist - specialità della ditta - e la ricerca del gol, non banali dettagli. L’Inter avrebbe potuto prendere Bellerin o Zappacosta e non sarebbe stata una scelta malvagia. Di sicuro, almeno sulla carta, non avrebbe avuto la stessa efficacia. Infatti, quando Simone Inzaghi ha intuito che sarebbe stato possibile decollare verso l’Olanda, ha chiesto di aspettare, la conferma implicita che aveva scelto Denzel".