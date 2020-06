L’interesse dell’Inter su Sandro Tonali non è più una novità ma, stando alle ultime indiscrezioni, pare che il giocatore abbia espresso il suo gradimento nei confronti della compagine nerazzurra. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, però, Tonali non ha ancora espresso il suo gradimento e la Juventus è ancora in piena corsa per aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista classe 2000 del Brescia.