Pedullà – Zhang, no a chiunque e non solo ad Acerbi. Situazione incredibile perchè…

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha detto la sua sull'improvvisa frenata nella trattativa Inter-Acerbi per volere della famiglia Zhang : "Sarà stata la sconfitta proprio contro la Lazio, non voglio dare interpretazioni, ma quando il tuo allenatore ti chiede un difensore, ti dice che non hai ancora sostituito Ranocchia e, se vogliamo, pure Kolarov, e ti dice di prendergli anche un Acerbi, a condizioni stracciate, senza pagare un euro...

Zhang non vuole: non è un discorso Acerbi sì o Acerbi no e un altro sì. La risposta è: chiunque no. Questo ad oggi, domani o dopo domani gli faranno capire che è evidente che l'Inter non sia soltanto una squadra che deve sempre cedere per acquistare. Le cessioni gliele hanno fatte, non siamo arrivati a 60 milioni ma a 40 con bonus, ma un difensore serve: stiamo parlando di una situazione incredibile. Ti serve perchè è uscito e non è stato sostituito, ne sono usciti due, è una richiesta del tuo allenatore ma ad oggi c'è un veto, poi le cose possono cambiare".