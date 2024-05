Ernesto Pellegrini , ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di FCIN1908.it a margine della festa al Castello Sforzesco di stasera: “Un pezzettino di scudetto è anche mio, siamo felici della seconda stella e del ventesimo scudetto dunque, viva l’ Inter . Cosa mi è piaciuto di più? La compattezza, la capacità che ha e la voglia di vincere, che si è sempre vista in ogni partita, anche ieri sera si vedeva che l’Inter non voleva perdere. L’Inter è questa.

Futuro del club? Cosa devo dire, so quanto sa lei, poco. L’Inter è l’Inter e sicuramente saprà cavarsela anche in questa circostanza, io ho fiducia in Marotta e in tutta la dirigenza, una garanzia per tutti. Analogie con la mia Inter? Sicuramente sì, due squadre simili, la grinta, la volontà di vincere, la determinazione, una squadra che mi ha ricordato la mia. Chi mi ha rubato di più l’occhio? È facile, la risposta è Lautaro, ma anche Barella, i miei due giocatori preferiti, due grandi giocatori. Chi mi piacerebbe vedere all’Inter? Non ci penso in questo momento, ci sono altri problemi da risolvere ora, l’importante è che nessuno venga venduto”.