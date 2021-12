Pellegrini: “Inzaghi meglio di Conte, l’Inter vincerà lo scudetto. Barella somiglia a Matthaus”

Un compleanno da eterno presidente, sempre con l'Inter nel cuore. Ernesto Pellegrini oggi compie 81 anni, tutti tinti di nerazzurro

FUTURO SAN SIRO - "Ho parlato con il cuore. Ma non è difficile ipotizzare una soluzione per il Meazza. Portar via tutte le macerie sarebbe un macello per chi abita in quella zona. Quanto ci vorrebbe? Il mancato affitto diventa anche un mancato guadagno per le casse del Comune. So che mantenere San Siro è un buon affare. Poi, se Inter e Milan vogliano costruire un altro stadio, lo possono fare".