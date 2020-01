Conte furioso, Handanovic no: ecco perché il capitano ha parlato in quel modo in tv

Inter-Cagliari ha lasciato strascichi in casa nerazzurra: le decisioni di Manganiello non sono piaciute ad Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro è andato via dallo stadio senza rilasciare alcuna dichiarazione. In tv e in conferenza stampa, si è presentato il suo vice Stellini. Davanti ai microfoni, l’unico rappresentante della squadra è stato Samir Handanovic.

Parole tutt’altro che furibonde quelle del portiere nerazzurro: “Non abbiamo pareggiato per colpa dell’arbitro, c’è fastidio per la mancata vittoria. Ma abbiamo sprecato troppe chance e di tutto questo non si parlava. L’arbitro? Abbiamo solo detto che non ha fischiato mai niente ai nostri attaccanti. Ma non è il motivo del pari“, ha spiegato il capitano.

Ma perché Handanovic è stato così conciliante? Secondo la Gazzetta dello Sport, “la linea pubblica è stata decisa da una riunione tra squadra al completo e dirigenti a fine partita nello spogliatoio”