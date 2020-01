Moviola GdS: “Gol Lautaro, valutazione corretta. Dubbi sull’intervento di Joao Pedro a Godin”

La direzione di gara di Manganiello non ha convinto l’Inter. Nel finale della gara col Cagliari, la panchina nerazzurra si è lamentata col direttore di gara, molti gli episodi contestati. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport.

“Il primo episodio al 29’ prima del gol di Lautaro: c’è un contatto tra l’argentino e Walukiewicz prima dell’arrivo della palla ma sembra lieve, l’arbitro Manganiello vede direttamente e lo valuta non punibile e dopo il consulto col Var convalida la rete, valutazione che sembra corretta. La ripresa invece è all’insegna del nervosismo: se al 61’ci sta non concedere rigore per Oliva che si frappone fra Young e il pallone, al 77’ prima dell’1-1 di Nainggolan dubbi sul mancato fischio per gioco pericoloso a Joao Pedro su Godin.

Nervi e cartellini crescenti (ok il giallo a Lautaro) fino al finale il caos su Lautaro e Walukiewicz che saltano per la palla a centrocampo e l’argentino che finisce a terra senza che l’arbitro fischi. L’argentino è una furia, urla e si agita, prima prende il giallo, poi sul rosso diretto ancora per proteste perde ogni freno. Poi la panchina Inter con Conte e il terzo portiere Berni si aggiungono alla contestazione“.