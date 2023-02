Pereyra, stasera avversario poi chissà… Marotta lo conosce bene, l’Inter ci pensa

"Il 32enne in forza ai friulani è a fine contratto e il club di viale della Liberazione sta valutando se affondare il colpo per il capitano di Andrea Sottil, prossimo avversario in campionato. D'altronde Giuseppe Marotta lo conosce bene: nel 2014, il giorno della sua presentazione alla Juve, si dichiarava "orgoglioso" di ufficializzare "uno dei giovani più interessanti del campionato". Sono stati insieme nel bianconero torinese per due stagioni, sabato si affronteranno con ruoli diversi per la 23esima giornata di Serie A e poi chissà la prossima stagione dove porterà l'altro Tucu. Che ogni tanto pensa ancora, con un pizzico di rimpianto, a quell'avventura conclusa anzitempo", analizza La Gazzetta dello Sport.

"L'esperienza piemontese ha un ruolo centrale nella carriera di Pereyra, perché di fatto è stata la sua vera chance di sfondare a un livello superiore. L'impatto è stato eccellente, la gestione del tempo libero e delle energie non impeccabile, senza però intaccare il suo rendimento. Il problema sono stati gli infortuni della seconda stagione e qualche consiglio poco centrato. Ancora oggi l'argentino si pente di essersene andato dalla Juventus con tre anni di contratto. Ma in quel momento ascoltò i suoi agenti e nel 2016 accettò la proposta del Watford per un'esperienza in Premier che non ricorda con particolare affetto. In bianconero era amato dal pubblico e, anche se ammette qualche serata di troppo tra aperitivi e cene, aveva trovato un buon equilibrio dopo il primo exploit all'Udinese. La squadra dove è tornato dopo l'Inghilterra e di cui ora è capitano. In scadenza di contratto".