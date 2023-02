Premier e Atletico Madrid su Dimarco: la posizione dell’Inter e l’incastro con Dumfries

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la stagione di Federico Dimarco non sta passando inosservata, tanto che dall'estero iniziano a palesarsi i primi club interessati all'esterno nerazzurro. "Logico che un rendimento così importante (4 gol e 4 assist finora in stagione) e costante abbia acceso l’interesse di qualche club estero. Piace all’Atletico Madrid, ma pure alcuni club di Premier si sono informati", conferma il quotidiano. L'Inter non ha intenzione di privarsi di lui, forte di un contratto in vigore fino al 2026. La società, però, ha bisogno di fare cassa - 60 mln di attivo entro giugno - e dunque sembra inevitabile almeno una cessione pesante. Il nome caldo, in uscita, resta uno: Denzel Dumfries .

Addio a Dumfries?

L'esterno ex PSV potrebbe fare le valigie anche se ora il rischio è che il cartellino dell'olandese perda valore, tenuto conto del fatto che, dopo il Mondiale, non è più un titolare. "Il rischio, quindi, è che possa aver perso valore e appeal internazionale. L’Inter ha fissato un prezzo: non meno di 50 milioni. Ma cosa accadrà se non dovessero arrivare offerte di quella portata? Evidentemente, dovranno scattare ulteriori valutazioni e ragionamenti. Ed è prevedibile che verranno esaminati pure altri scenari. Insomma, nel caso in cui qualche club si facesse avanti mettendo sul tavolo una quarantina di milioni per Dimarco, mentre per Dumfries le proposte si attestassero su cifre inferiori, l’Inter come si comporterebbe? Lo scopriremo a fine stagione. Ma a questo punto, in viale Liberazione, si augurano fortemente che l’olandese si riprenda quanto prima, tornando ai livelli che lo avevano reso uno dei laterali più appetiti del mercato", chiosa il CorSport.