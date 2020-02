Perisic, non 1 ma 2 mesi fuori. E l’Inter vede quasi sfumare 20 mln. Il Bayern vuole questi due

Una tegola pesante. Per il Bayern, almeno per quanto riguarda il presente. Ma soprattutto per l’Inter, che sulla sua cessione contava parecchio. L’infortunio di Ivan Perisic rischia di rovinare i piani di Beppe Marotta. Il croato ha riportato la frattura del malleolo laterale del piede destro. Resterà fermo almeno due mesi.

E ora, conferma la Gazzetta dello Sport, il riscatto per 20 milioni è fortemente a rischio. Quasi sfumato.

“I bavaresi a gennaio non hanno comprato (Odriozola è arrivato in prestito) proprio per risparmiare in vista del mercato estivo, quando punteranno Leroy Sané del Manchester City e Kai Havertz del Leverkusen. Dovessero andare in porto entrambe le operazioni i soldi a disposizione per altri acquisti sarebbero pochi, esattamente come lo spazio in rosa. Perisic avrebbe dovuto sfruttare questi mesi per convincere il Bayern a puntare su di lui anche l’anno prossimo. Con l’infortunio però la situazione si complica“, scrive la Rosea.