Mercato Inter, Perisic: “Finora è tutto positivo a Monaco. Futuro? Vedremo. Il mio piano…”

Contro l’Hertha Berlino, Ivan Perisic è stato uno dei protagonisti della rotonda vittoria del Bayern Monaco con un gol e un assist. Il croato, in prestito fino al termine della stagione, ha parlato del suo futuro al quotidiano Abendzeitung: “Finora tutto è positivo a Monaco, sia dal punto di vista privato che sportivo. Vado solo passo dopo passo, giorno per giorno. Poi vedremo. 30 anni non è vecchio! Sto bene. Il mio piano è giocare per altri sette o otto anni”.

(abendzeitung-muenchen)