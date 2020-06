BILD – Perisic, brutte notizie per l’Inter: Bayern verso il no al riscatto perché…

Non arrivano buone notizie dalla Germania per l’Inter. Il club nerazzurro attendeva una risposta da parte del Bayern per il riscatto di Perisic e, secondo quanto riporta la Bild, il club bavarese avrebbe deciso di non confermare l’esterno croato. Il giocatore non ha deluso ma il club non vuole spendere 20 mln e 10 lordi di ingaggio per un giocatore non titolare. Perisic tornerà, quindi, a far parte della rosa di Conte che dovrà decidere se puntare su di lui o rimetterlo sul mercato.