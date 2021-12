Inter, Perisic: “Mi diverto a giocare qui. Napoli gara della svolta. Rinnovo? C’è tempo per…”

L'Inter vola, sempre più in alto, sempre più splendente. Dopo il 4-0 al Cagliari, arriva un sonoro 5-0, rifilato alla Salernitana

"Oggi abbiamo fatto bene dall'inizio, dobbiamo continuare così. Bello fare gol, ma l'importante è che la squadra vinca. Stiamo bene, si vede in campo: tutti attaccano e tutti difendono. Dopo i primi mesi, abbiamo trovato anche equilibrio dietro. Partita della svolta? Forse quella con il Napoli, ma anche nel derby avevamo fatto benissimo. Il mio ruolo? Non sono più ala, devo continuare così perché fa piacere giocare con questa squadra. Ora dobbiamo vincere l'ultima dell'anno. Rinnovo? Non abbiamo ancora parlato, ma ci sono ancora sei mesi. C'è tempo per parlare".