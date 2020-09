Mercato Inter, Perisic: è ancora tutto aperto. TZ: “C’è una cosa che preoccupa il Bayern”

La situazione di Ivan Perisic è ancora un punto interrogativo. La distanza tra ciò che offre il Bayern Monaco e ciò che invece vorrebbe l’Inter è il principale motivo di questo stallo. Flick si sarebbe impegnato internamente per fare in modo che l’esterno croato rimanga a Monaco. Come già raccontato in questi giorni un accordo tra le due parti è possibile, ma non ancora vicina alla fumata bianca. E secondo la Tages Zeitung c’è un aspetto che preoccuperebbe particolarmente la dirigenza del Bayern: “Finora il pagamento dell’ingaggio di Perisic era suddiviso tra il club tedesco e quello nerazzurro. Nel caso di un trasferimento definitivo lo stipendio peserebbe ovviamente tutto sul club di Rummenigge. Il dubbio riguarda le presenze che il croato farà nella prossima stagione in relazione allo stipendio (alto) che percepisce. La questione è ancora aperta. Il fatto che il Bayern non si sia ancora congedato da Perisic è segno che alla fine il giocatore potrebbe rimanere nel club per il quale ha lottato per il Triplete”.

(Tages Zeitung)