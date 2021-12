Inter, ecco la richiesta di Perisic per rinnovare. “Distanza siderale. A febbraio…”

Il contratto di Ivan Perisic scade a giugno 2022 ma le parti sono al momento distanti, anche se si rivedranno a febbraio

Ivan Perisic è diventato un leader dello spogliatoio nerazzurro e i primi mesi sotto la guida di Simone Inzaghi sono stati impressionanti, per mole di occasioni create per i compagni, sacrificio in fase difensiva e l'ottimo apporto in zona gol. Il contratto del croato, però, è in scadenza e Tuttosport evidenzia la distanza tra richiesta e offerta: "Ancora incerto il futuro di Ivan Perisic che ha chiesto all’Inter un triennale da 6 milioni a stagione, a fronte dell’offerta di un biennale da 3.5. Siderale la distanza tra le parti, il che ha consigliato di congelare tutto e rivedersi a febbraio nella speranza (nerazzurra, dato che Inzaghi spinge per il rinnovo) che Perisic possa mitigare le sue richieste che sembrano impegnative da esaudire per chiunque. Nonostante la maretta sul rinnovo, il croato continua a giocare (bene) e a segnare (tanto), visto che ieri ha eguagliato il bottino - quattro gol - dell’ultimo campionato"