Inter, arrivata richiesta da entourage Perisic. “Cifre troppo alte per un quasi 33enne ma…”

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sul contratto di Ivan Perisic, in scadenza a giugno

"Ivan Perisic è apparso al Santiago Bernabéu come la Cometa di Halley. Una rarità sentirlo parlare, ma - potenza di una stagione giocata finora a livelli pazzeschi - per il croato è stato impossibile sottrarsi alla passerella davanti ai microfoni". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla grande stagione sin qui giocata da Ivan Perisic. Il croato, però, è in scadenza di contratto e inevitabilmente ci sono state, in conferenza, domande sul futuro. "Dall’entourage del croato è arrivata una richiesta all’Inter, a cifre però troppo alte per la valutazione che Marotta e Ausilio fanno riguardo al prolungamento di un giocatore che il 2 febbraio compirà 33 anni. Le parti, vista la distanza molto importante, hanno deciso di riaggiornarsi alla fine del mercato di gennaio", commenta invece Tuttosport.