Scadeva oggi il termine ultimo per il riscatto di Ivan Perisic da parte del Bayern Monaco. A Skysport hanno spiegato che il club tedesco non ha esercitato l’opzione, ma ha chiesto ulteriore tempo per pensare a questa operazione. Il Bayern è consapevole che l’Inter non farà sconti al riguardo però i tedeschi proveranno a rimettere l’operazione in piedi.

(Fonte: SS24)