In questa stagione farà il vice di Sommer. Ma avrà comunque spazio, in più di un'occasione, non solo nella classica Coppa Italia. L'idea è che dal 2025 possa diventare il titolare. Tra i suoi "sponsor" c'è anche Inzaghi, che l'ha studiato attentamente nei mesi scorsi, dando la sua convinta approvazione all'acquisto".