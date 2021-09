Inter, il piano di rientro per Lautaro e Correa: “Ecco quando si alleneranno”

Il piano di rientro degli argentini: prenotato un volo charter per tutti i giocatori impegnati in Europa, la stragrande maggioranza della rosa

Simone Inzaghi guarda con grande interesse gli ultimi impegni delle nazionali sudamericane: al termine della sosta ritroverà infatti giocatori importanti come Joaquin Correa e Lautaro Martinez . Questo il piano di rientro in Italia, spiegato da La Gazzetta dello Sport: "Il più semplice e comodo è quello dell’Argentina, che ha prenotato un volo charter per tutti i giocatori impegnati in Europa, la stragrande maggioranza della rosa di Lionel Scaloni, che partirà da Buenos Aires in direzione Madrid dopo la partita di domani. Argentina-Bolivia si gioca alle 20.30 ora locale, l’1.30 in Europa.

È lecito prevedere che gli argentini atterrino in Spagna verso mezzogiorno di domani. Lì la truppa si separa e ognuno viaggia verso la propria destinazione, chi con voli privati chi con voli di linea. Dybala deve proseguire per Torino, Lautaro e Correa per Milano, Nico Gonzalez e Martinez Cuarta per Firenze, Dominguez per Bologna, Musso per Bergamo, Molina per Udine. L’orario di arrivo finale varia ovviamente a seconda della destinazione e del mezzo di trasporto scelto, aereo privato o di linea. È lecito pensare che la grande maggioranza degli argentini potrà allenarsi con le rispettive squadre già domani pomeriggio".