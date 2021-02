Piccinini: “Inter, momento delicato ma un grande investimento ha portato frutto”

Negli studi di Sky Sport, Sandro Piccinini ha elogiato Nicolò Barella, probabilmente al momento l’uomo più in forma dell’Inter. Queste le sue considerazioni sul giovane centrocampista nerazzurro: “L’Inter non sta attraversando un momento felicissimo dal punto di vista finanziario, ma quello di Barella è stato un investimento intelligente e importante. E’ stato acquistato a 45 milioni e ora ne vale molti di più. Sottolinea la visione degli ultimi anni dei nerazzurri per provare a cambiare passo”.