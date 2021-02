Barella sommerso dagli auguri sui social: Nicolò festeggia con una bottiglia da collezione

Oggi Nicolò Barella ha compiuto 24 anni. Il centrocampista nerazzurro è giovane, ma ha già tre figlie e una bellissima famiglia. I tifosi lo amano per la sua determinazione in campo: non si arrende mai, infaticabile e con una qualità pazzesca (che ha convinto tutti).

La bottiglia speciale con la quale Nicolò ha festeggiato

Il giocatore è stato sommerso nella giornata di oggi dai numerosi auguri dei suoi fan e tifosi. E per onorare la sua passione per i vini (ne ha una collezione importante) Nicolò ha festeggiato con una bottiglia decisamente speciale: una bottiglia di Echezeaux del 1997 il cui costo si aggira intorno ai 2.600 euro.