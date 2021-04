Pif-Inter, tutto fermo? Festa: “Bloccati capitali sauditi verso l’Europa: ecco perché”

In attesa di capire come si evolverà la situazione societaria in casa Inter, la trattativa con il fondo Pif sembra essersi arenat

Matteo Pifferi

In attesa di capire come si evolverà la situazione societaria in casa Inter, la trattativa con il fondo Pif sembra essersi arenata. E non è l'unico caso di investimenti complicati tra Arabia Saudita e l'Europa. A parlarne nello specifico è Carlo Festa de il Sole 24 ore nel suo blog:

"Si parla tanto di investimenti sauditi in Italia e in Europa, ma alla fine le poche opportunità non decollano: gli investimenti nel Teatro alla Scala da parte di capitali sauditi sono stati bloccati due anni fa e pure l’intervento del fondo sovrano Pif nell’Inter sembra fermo alle presentazioni. Anche nel resto d’Europa non è che ci sia un grande flusso finanziario dall’Arabia Saudita verso i Paesi occidentali: a bloccare gli investimenti sauditi sono non solo problematiche politiche (più volte il Governo saudita è stato accusato di mancati rispetto dei diritti umani) ma anche finanziarie, visto che le banche europee per il trasferimento di capitali chiedono il rispetto di alcuni parametri come il cosiddetto Kyc, know your customer.".