Vidal, la data del rientro la dà Pinilla: “Ci sarà per il finale di campionato”

L'ex attaccante del Cagliari e del Cile, intervistato da Espn, ha parlato dei problemi fisici del centrocampista dell'Inter

Per la sfida contro il Napoli di domenica sera, il tecnico dell'Inter Antonio Conte dovrà fare a meno di Arturo Vidal . Il cileno non ha ancora recuperato del tutto dopo l'operazione al ginocchio. Ma il cileno non vuole mancare per il finale di stagione, la data del rientro l'ha comunicato l'ex attaccante del Cagliari Pinilla a Espn Cile:

"Arturo ha una piccola infiammazione al ginocchio al quale è stato operato. Si tratta di un piccolo contrattempo nella sua riabilitazione e starà fuori per circa due settimane. "Prima dell'operazione ha trascinato quell'infortunio per molti mesi, ha quel temperamento di non mollare mai e va sempre avanti, ma non si arrende e per riprendere il suo posto deve essere al cento per cento."Parteciperà alla parte finale della stagione, la parte cruciale della Serie A. Sarà presente per le ultime cinque o sei date"