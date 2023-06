A Sky Sport, Pippo Inzaghi ha parlato così del fratello Simone: "Se parlo con Simone delle critiche? Posso dire che pensavo fosse un fuoriclasse sul campo come allenatore, lo è stato anche fuori. Reagire come lui, io non sarei stato in grado, forse nessuno. In due anni di Inter ha fatto 5 finali, erano critiche molto ingiuste. So cosa vuol dire giocare le finali. Poteva fare meglio in campionato come tanti altri, ma il Napoli lo ha ucciso.