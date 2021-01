Pira: “Inter, futuro mai così positivo. Infatti Bc Partners vuole…”

Del grande interesse del fondo Bc Partners ha parlato l’esperta giornalista in termini di economia Mariangela Pira a SkyTg24

“Bc Partners è molto interessato all’Inter perché ritiene ci sia già di partenza un progetto solido. Parliamo di un fondo molto importante che ha sedi in tutto il mondo e che fa operazioni in Nord America e in Europa, ma il quartier generale è basato a Londra. Hanno gli asset under management, gli asset sotto gestione che ha questo fondo ammontano a 23 miliardi di euro e parlando con fonti vicinissime mi dicevano che il futuro dell’Inter non è mai stato così positivo. Bc Partners è un fondo che solitamente investe su realtà che pensa possano avere un grande futuro, come il gruppo bolognese Ima, gruppo molto attivo nel packaging. L’ottica in cui mi è stato riportato questo interesse è positivo: crediamo in questa società, crediamo in questa squadra ed è per questo che vogliamo investirvi”.