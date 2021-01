Oggi si è svolto il Consiglio d’Amministrazione straordinario dell’Inter con nulla di rilevante rispetto a quanto detto negli ultimi giorni sul futuro della proprietà nerazzurra. La due diligence andrà avanti per 3-4 settimane, ci vuole tempo per studiare libri contabili. Suning vuole rendere meno preoccupante una situazione preoccupante per tutti. Poi ci sarà la proposta di Bc e si capirà se sarà quota di minoranza o maggioranza.

(Sky Sport)