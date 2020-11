GdS – Sponsor maglia, Inter sottostimata: addio Pirelli, dall’Asia può arrivare una pioggia di milioni

In Serie A, il business dello sponsor di maglia non si ferma. Nel caos economico causato dal Coronavirus, con gli stadi chiusi che rappresentano una grave perdita sotto il punto di vista dell’atmosfera e quello finanziario per il mondo del club, al momento regge quello legato all’hospitality sulle divise da gioco. La Gazzetta dello Sport spiega la situazione: “L’incasso complessivo dagli sponsor di maglia dei 20 club di A per l’attuale stagione è addirittura superiore al 2019-20: quasi 169 milioni contro i precedenti 162“. Un totale che si rifà a tutti gli sponsor e i valori economici delle maglie di ciascuna squadra come somma degli importi base dei diversi contratti.

In testa c’è sempre la Juventus, con due sorprese alle spalle dei bianconeri: “Leader incontrastata della classifica è la Juventus, il cui trend commerciale già in ascesa è esploso con Ronaldo. Nella passata stagione Jeep, la casa automobilistica di famiglia, aveva adeguato il precedente accordo con un surplus di 25 milioni, a quota 42, in attesa del rinnovo che scatterà nel 2021. Quest’anno, sul retro, è tornato Cygames e così il valore della maglia bianconera è salito a 48 milioni. Al secondo posto, a sorpresa, c’è la Fiorentina che grazie all’azienda del patron Commisso, Mediacom, arriva a percepire 26,2 milioni dai loghi della divisa: i 25 del colosso statunitense della tv via cavo sono superiori ai valori di mercato del brand viola, si tratta piuttosto di una forma di sostegno dell’azionista intervenuto per coprire le spese di gestione del club. Un po’ quello che fa da tempo la Mapei con il Sassuolo, non a caso sul terzo gradino del podio con 18 milioni. Sia Mediacom sia Mapei hanno confermato l’importo del 2019-20“.

Deludono le milanesi, alle spalle della Roma, ma l’Inter ha un asso nella manica: “Entrambe, al momento, sono ampiamente sottostimate rispetto al loro potenziale. Ma se l’Inter sta per concludere il lungo matrimonio con il main sponsor Pirelli (11 milioni base annua) e spera di incassare almeno il doppio dal 2021 da un partner asiatico, il Milan ha rinnovato qualche mese fa con Emirates fino al 2023 scontando un ribasso derivante dalle ultime stagioni negative (da 14 a 10 milioni fissi)“.