Pistocchi: “Se Conte lascia l’Inter c’è già il nome del prossimo allenatore”

Antonio Conte deve prendere una decisione importante: l'Inter gli ha comunicato, per bocca dei dirigenti, il piano economico per il mercato estivo. C'è la necessità di rientrare e di abbassare i costi, non sono previsti investimenti corposi e c'è la possibilità che cedere gli esuberi non basti.