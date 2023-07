Oggi Lukaku è senza squadra: non lo vuole il Chelsea, se non esce Vlahovic non lo può prendere la Juve e non lo rivuole più neanche l’Inter. Ma con un colpo di teatro potrebbe ribaltare la situazione: chiedere scusa ai tifosi e al club, e rinunciare al 50% del suo ingaggio. Siccome però è come, tutti, venale, non lo farà e rischia di finire nella Saudi League, ricco ma non rimpianto