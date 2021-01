Pistocchi: “Suning vende l’Inter? Non esiste. In arrivo sponsor da raddoppio e in più…”

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania e ha commentato così le voci sul possibile addio di Suning all’Inter.

“Suning cerca acquirenti per l’Inter? Questa cosa non sta né in cielo né in terra, la Cina chiude il 2020 con il pil in grande crescita, destinato ad aumentare. Suning ha un fatturato di 75 miliardi di dollari, il programma non è cambiato, i nuovi sponsor aumenteranno la loro quota e vogliono costruire lo stadio. In più il nuovo sponsor pagherà il doppio di Pirelli. Zhang non è preoccupato per quello che sta facendo l’Inter.

C’è preoccupazione per quello che stanno facendo i cinesi in altri club, come il gruppo Wanda che è uscito dall’Atletico Madrid in Spagna. E’ smentibile questa voce di Zhang, è vero che l’Inter ha perso cento milioni, ma tutti i club hanno perso con la pandemia. Non hanno intenzione di mollare dopo aver investito settecento milioni di euro”.

(Fonte: AreaNapoli.it)