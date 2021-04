PODCAST – “The Day After” Mari e Montopoli commentano Inter-Cagliari, i sassolini di Conte e…Icardi

Consueto appuntamento con il podcast di FcInter1908.it "The Day After". Sotto la lente d'ingrandimento il post Inter-Cagliari e non solo. Tutti i temi di giornata ripercorsi da Giovanni Montopoli e Daniele Mari

Redazione1908

L'Inter mette in cassa l'undicesima vittoria in campionato, nuovo record strappato al Milan. Mai nessuna squadra era stata capace di vincere le 11 gare del girone di ritorno, l'Inter ce l'ha fatta e Antonio Conte si leva qualche sassolino dalla scarpa, in attesa di tanti altri che potrebbero arrivare a fine stagione.

L'Inter vola in campionato ma tiene banco anche il calciomercato. Nerazzurri chiamati a lavorare per consegnare a Conte una rosa profonda per la prossima stagione, l'obiettivo principale rimane blindare l'undici titolare. Sul fronte altre squadre è notizia di questi giorni il possibile ritorno in Serie A di Mauro Icardi. Dove potrebbe finire l'ex attaccante dell'Inter?