Porta Inter, scelto il nuovo secondo: “Piazzato Radu, sarà affondato il colpo”

E' rivoluzione nel reparto portieri in casa Inter: arrivato Cordaz, ora il club nerazzurro è pronto all'affondo per il nuovo secondo portiere

E' completa rivoluzione nel reparto portieri in casa Inter. Salutato infatti Padelli, Radu è pronto ora ad una nuova esperienza in prestito. Ecco perché, come scrive il Corriere dello Sport, il club nerazzurro è pronto all'affondo per il nuovo secondo portiere: "Con Handanovic punto fermo, si è già aggiunto Cordaz, che però sarà solo il terzo. Per il vice, infatti, piazzato Radu – c’è la Real Sociedad -, verrà affondato il colpo con Sepe. I contatti con il Parma ci sono già stati. La formula dell’operazione sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Soddisfatto, evidentemente, il portiere di Torre del Greco, che in Emilia sarebbe chiuso da Buffon. E, per il futuro, si valuta anche Onana dell’Ajax: contratto in scadenza nel 2022, attualmente squalificato fino a novembre per violazione delle norme antidoping".