Sky – Trubin, lo Shakthar vuole più di 10 mln. Resta viva la pista Audero

Dopo la cessione di Onana al Manchester United l'Inter lavora ai sostituti. Dalla cessione del portiere arriveranno 51+4 milioni che verranno parzialmente reinvestiti per due nuovi portieri per Inzaghi. Uno sarà Sommer, l'altro si vedrà in base alla trattativa per Trubin.

"Sommer ha una clausola di 6 milioni, Inter fiduciosa di poter trattare col Bayern per trovare un accordo per non pagare la clausola. Spera di farlo prima di domenica, fondamentale per Inzaghi averlo con sé in Giappone. Per quanto riguarda Trubin, è una pista non semplicissima da percorrere, prezzo superiore a quello di 10 milioni che pensava di offrire l'Inter. Serve pazienza, bisognerà trattare con lo Shakhtar. Rimane la pista Audero sul tavolo dei dirigenti nerazzurri", spiega Sky Sport