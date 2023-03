Porto-Inter, Facchetti: “Al 96′ io una statua di sale. Quelli che supplicavano Conte…”

Gianfelice Facchetti ha vissuto Porto-Inter con grande tensione e sofferenza. Come tutti i tifosi interisti, nessuno escluso. La squadra di Simone Inzaghi ha messo tutte le energie in campo con tenacia e non si è dimenticata del cuore che serve in certe sere per avere coraggio e raggiungere gli obiettivi più difficili. In una serata di fuoco e fiamme l'Inter si aggiudica i quarti di Champions League. Non succedeva da 12 anni.