In UK – Post Skriniar, l’Inter insiste per avere Lindelof. E lo United può cederlo

L'Inter è ancora interessata a Victor Lindelof e vorrebbe acquistare il difensore nel mercato estivo. Secondo quanto scrive il "The Sun", il club nerazzurro non ha infatti perso le speranze di arrivare al 28enne giocatore svedese in forza al Manchester United, per il quale aveva chiesto il prestito nello scorso mercato invernale.

La società inglese, che aveva preferito trattenere Lindelof per non indebolire il reparto arretrato in vista di un calendario intenso, potrebbe alla fine decidere di cedere il centrale difensivo. Durante la stagione in corso, Il giocatore è stato fin qui impiegato dal tecnico Erik ten Hag in 20 partite, ma solo 5 di queste lo hanno visto titolare nell'ambito della Premier League.