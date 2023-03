Bergomi: “Inter vince lo scudetto e invece di aggiungere cede. I giocatori sanno che…”

L'Inter he perso 8 partite in questo campionato. Più sconfitte dei due tornei precedenti messi insieme. Beppe Bergomi lo spiega anche così

L'Inter he perso 8 partite in questo campionato. Più sconfitte dei due tornei precedenti messi insieme. Un dato sicuramente allarmante, malgrado una posizione in classifica ancora buona, complice il cammino altalenante delle altre contendenti al posto Champions.

"I giocatori sanno che da 3 anni, a turno, uno finisce sul mercato. Incide parecchio secondo me. Tre anni fa vincono lo scudetto e normalmente tu inserisci 1-2 tasselli per confermarti e migliorare in Champions. Invece sono più sessioni di mercato che l’Inter deve sempre fare segno +. Io non so che problemi abbia la società ma questo incide quando devi fare squadra”, il commento di Bergomi a Sky Sport.