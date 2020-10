Bloomberg: “La Premier League fa causa a PPTV di Suning: chiesti 180 mln di euro”

Continua la querelle tra la Premier League e PPTV, emittente televisiva di Suning. La Federcalcio inglese infatti, riporta Bloomberg, avrebbe fatto causa alla tv cinese a causa dei mancati pagamenti dei diritti tv del campionato britannico. La Premier avrebbe chiesto una risarcimento di 215 milioni di dollari, l’equivalente di 180 milioni di euro circa. La quota sarebbe l’ammontare di 210 milioni per le gare in diretta più 5 milioni per gli highlights e interessi. PPLive, scrive Bloomberg, ha comunicato in una lettera del 26 agosto che avrebbe infranto gli accordi, mentre la Lega inglese ha affermato come non ci fosse alcuna base legale per l’emittente televisiva per farlo.

Kieran Maguire, docente di finanza calcistica presso l’Università di Liverpool, interpellato da Bloomberg, ha detto che la Premier League non aveva altra scelta se non perseguire l’emittente cinese attraverso i tribunali: “Se non avessero intrapreso alcuna azione legale, tutti gli altri operatori in tutto il mondo avrebbero potuto essere tentati di adottare un approccio simile al pagamento non appena il Covid-19 ha interrotto le partite”, ha detto.