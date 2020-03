Altro che maggio, ecco le date che ipotizza la Premier per salvare questo e il prossimo anno

Ripartenza l’1 giugno, sei settimane di partite per chiudere il campionato e poter ripartire l’8 agosto, limitando i danni. Sarebbe questo, secondo il “Telegraph”, lo scenario a cui starebbe lavorando la Premier League, ferma come quasi tutti i tornei per l’emergenza coronavirus.

Gli inglesi considerano l’1 giugno come una delle ipotesi migliori per la ripresa e avrebbero anche messo in conto la possibilita’ di far giocare tutte le partite a porte chiuse, pur di chiudere – FA Cup compresa – entro l’11 luglio. La maggior parte delle squadre deve ancora disputare 9 gare di campionato, in 4 devono giocarne 10 mentre la coppa d’Inghilterra e’ ai quarti e mancano dunque sette gare alla sua conclusione.

Una corsa contro il tempo ma fattibile, secondo i club d’Oltre Manica, che si garantirebbero anche un mese di pausa prima di partire con la stagione 2020-21. Ci sarebbe la questione dei contratti in scadenza il 30 giugno ma in questo senso dovrebbe arrivare una mano dalla Fifa con una proroga.

