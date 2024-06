"Dopo che Beppe Marotta ha declinato l’offerta, sta prevalendo in seno a Oaktree l’idea di puntare comunque su un italiano e questo ha fatto salire le quotazioni di Carlo Marchetti, in quota Oaktree dal 2021 nel Cda (ma come indipendente) che vanta ottimi rapporti con Marotta, il cui ruolo sarà ancora più centrale nel club. Oaktree aveva pensato anche di “dare i gradi” a uno tra Katherine Ralph o Alejandro Cano che comunque continueranno a seguire il dossier Inter".