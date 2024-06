"Domani intanto andrà in scena l’assemblea dei soci per la costituzione del nuovo Cda che dovrà esprimere il presidente. Massimo riserbo da parte di Oaktree sul candidato che comunque sarà italiano. E, oltre al nome di Carlo Marchetti, già membro del Cda dal 2021 in quota Oaktree, è spuntato quello di Gerardo Braggiotti, banchiere di comprovata fede nerazzurra. Obiettivo primario del fondo è però convincere Beppe Marotta ad accettare l’incarico dopo l’iniziale rifiuto. Nel Cda entreranno (con ampie deleghe) Katherine Ralph e Alejandro Cano, i due che si stanno occupando del dossier Inter".