SM – Inter, Eriksen via a gennaio: ci sono i presupposti per scambio clamoroso col Real

A Pressing si è parlato di calciomercato. A proposito del mancato impiego di Eriksen da parte di Conte nella gara con l’Atalanta, si è andati su uno scambio clamoroso tra Real e Inter, tra il danese e Isco del Real.

Il giocatore blancos ha giocato col Valencia, ma è fuori dal progetto di Zidane. È un giocatore che piacerebbe moltissimo al tecnico nerazzurro.

Ci sarebbero anche per questo i presupposti per un clamoroso scambio di prestiti, questa sarebbe per il momento la prima formula ipotizzata.

(Fonte: Pressing)